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Associazioni | 14 marzo 2026, 14:24

Associazione donatori di midollo osseo, si rinnovano le cariche sociali

La Domo si riunisce il 18 marzo per l'annuale assemblea nella sede del Cst

Associazione donatori di midollo osseo, si rinnovano le cariche sociali

È in programma per mercoledì 18 marzo alle 20.30 nella sala riunioni del Centro servizi per il territorio di Domodossola (in via Canuto 12) l’assemblea annuale dell’associazione Domo (Donatori Ossolani Midollo Osseo). Di particolare importanza il primo punto all’ordine del giorno, che prevede il rinnovo delle cariche sociali. È prevista anche la nomina dell’ufficio di presidenza, la relazione morale della presidente Silvia Stelitano e la lettura del rendiconto di cassa del 2025.

l.b.

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