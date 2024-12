Promozione, per la Juve Domo ostacolo Union Novara

Ultime fatiche del 2024 per le sedici compagini del campionato di Promozione, impegnate domenica nel recupero dell’ottava giornata di campionato, rinviata in tutto il Piemonte a causa del maltempo alla fine di ottobre.

La capolista Juve Domo è di scena a Novara, in casa della pericolante Union. I granata hanno sin qui sempre vinto in trasferta, un cammino brillante che ha permesso ai ragazzi di Nino di navigare nelle parti nobili della classifica, nonostante qualche balbettio di troppo nelle gare casalinghe. La Union è una squadra in lotta per conquistare la salvezza, che dopo un avvio molto difficile ha dato segnali di risveglio nelle ultime quattro partite, dove ha conquistato sette dei suoi attuali undici punti.

Situazione sempre molto critica invece per le altre rappresentanti del Verbano Cusio Ossola. L’Omegna, che ha ancora una partita in meno (il match contro la Fulgor Chiavazzese si recupererà il 4 gennaio), ospita un Ce.Ver.Sa.Ma. Biella sempre insidioso, che occupa una tranquilla posizione di centro classifica ma non distante dalla zona playoff. I ragazzi di Foti devono provare a portare a casa punti fondamentali per tenere a distanza l’ultimo posto e cercare una difficile rincorsa alla salvezza diretta.

Stesso discorso anche per il Feriolo di Luca Porcu, ancora a zero vittorie in questo campionato, che occupa la penultima posizione con soli sei punti all’attivo. Al “Galli” arrivano i torinesi del Montanaro, reduci dall’ottimo pareggio di Domodossola, mentre i lacuali devono riprendersi dopo la pesante scoppola subita dalla Fulgor Chiavazzese, che ha chiuso una mini-serie positiva di tre pareggi che aveva ridato morale in casa gialloblù.

L’Ornavassese è attesa da un impegno complicatissimo contro il Cossato, seconda forza del campionato appaiata alla Juve Domo, a un solo punto dall’Ivrea. I neri di Fusè sperano di non ripetere la debacle di domenica scorsa, proprio contro gli arancioni eporediesi, mentre i vercellesi sognano l’ennesimo ribaltone in cima alla classifica e devono per forza conquistare i tre punti.

Le partite

Omegna - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Arona - Cameri; Dufour Varallo - Gattinara; Feriolo - Montanaro; Fulgor Chiavazzese RV - Orizzonti Canavese; Ivrea - Virtus Vercelli; Ornavassese - Città Di Cossato; Union Novara - Juventus Domo