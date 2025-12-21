The Monkey Weather, nuovo videoclip e una profonda riflessione sulle relazioni tossiche

I The Monkey Weather tornano con un nuovo lavoro, un videoclip dove musica e riflessione sociale si uniscono. Domenica 21 dicembre alle 18.00, Sottosopra OpenStudio in via Amendola 3 a Domodossola ospiterà la presentazione dal vivo del loro nuovo videoclip, un’opera che fonde l’estetica dei videogame con un messaggio profondo sulle relazioni tossiche.

Il frontman Paul Dekard, alias Paolo Achilli, racconta come il progetto nasca dall’esigenza di trasformare esperienze personali in arte e consapevolezza: "Tutte le nostre canzoni partono da un vissuto che vogliamo esorcizzare e analizzare - ci racconta infatti -. Nelle relazioni tossiche c'è spesso un tentativo di manipolazione che spinge la vittima a cambiare male. Noi vogliamo crescere e invitare chi ci ascolta a fare altrettanto”.

La scelta del videoclip come linguaggio narrativo non è casuale: la band ha deciso di raccontare la relazione tossica come un videogioco, con livelli che mostrano manipolazione, controllo e violenza, fino al momento in cui la vittima trova la forza di reagire. “Il videogame è una metafora efficace – spiega Paul Dekard – qualcuno muove il personaggio e lo spinge a buttarsi tra le fiamme, finché non comprende le regole e riesce a liberarsi”.

Dietro la regia c’è Michele Scaciga, artista e docente con un percorso che spazia dalla pittura tradizionale alla videoarte e ai nuovi media. “Ho voluto un videoclip opulento, quasi enciclopedico – prosegue Paul – ogni membro del gruppo ha un piccolo universo da interpretare, esplorando emozioni dall’apatia alla rabbia, ricordando che amore e amicizia restano i veri pilastri”.

La presentazione sarà anche un momento di confronto sociale, con l’intervento della psicologa Tania Micaela Cordone, esperta in violenza di genere. “Con la dottoressa Cordone analizzeremo relazioni disfunzionali, segnali di manipolazione e conseguenze sulle vittime”, spiega Dekard. Che aggiunge: "È importante avere il parere di una professionista. Chi ci ascolta diventa quasi sempre un amico, e tra amici ci si aiuta. Vogliamo che questo evento sia un’occasione di crescita comune e un momento per brindare a un nuovo anno di consapevolezza e rinascita”. L’evento, riservato ai soci con possibilità di tesseramento sul posto, è a ingresso libero.