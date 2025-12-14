Derby al fotofinish: Omegna piega Findomo e resta in vetta

Il derby di DR1 è appannaggio della Autotrasporti Sacchi Foma, ma la Findomo va davvero a un passo da un clamoroso successo. I granata, dopo un incredibile break di 14-0, si trovano avanti di due punti nell’ultimo minuto, ma vengono puniti dalla freddezza di Caramelli dalla lunetta e dal canestro a fil di sirena dell’ex Donaddio.

Omegna si impone 75-73 e chiude il girone d’andata al primo posto, appaiata a Borgoticino, Oleggio e Novara Basket. Per la Cestistica Domodossola, invece, sarà necessario passare dai play-out per mantenere la categoria.

I protagonisti

Per Domodossola, 15 punti a testa per Nagini e il capitano Maestrone.

Per Omegna, spiccano i 17 punti di Caramelli, i 16 di Barberis e i 12 di Strino.

Le voci dal campo

«Ai ragazzi non potevo chiedere di più: partita esemplare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato alla pari con una delle big del girone. Per lo sforzo profuso e per la qualità di gioco espressa, avremmo anche potuto vincere. Dopo un mese difficile, con partite perse con scarti notevoli, questo ko ci dà fiducia in vista delle battaglie che affronteremo ai play-out» ha commentato Francesco Petricca, capitano non giocatore della Findomo.

Soddisfatto anche il coach di Omegna, Gabriele Zaccardini: «Vittoria importantissima perché al giro di boa ci mantiene in alta classifica, dove la concorrenza è spietata. Gara difficile su un campo ostico, contro una squadra molto esperta. Abbiamo tenuto botta nel primo tempo e nella ripresa siamo stati bravi a giocare al nostro ritmo. Abbiamo rischiato nel finale, ma la lucidità ci ha premiato».