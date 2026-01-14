La Findomo ritrova il sorriso: Borgomanero battuto 72-59

Torna al successo la Findomo, che ieri sera, nel recupero dell'ultima giornata di Dr1, si è imposta per 72-59 sul parquet del fanalino di coda Sporting Borgomanero. Un successo che non cambia di molto la classifica, ma che serve comunque a riportare un po' di fiducia ed entusiasmo nell'ambiente granata. Dopo un primo tempo equilibrato, concluso in parità a quota 39, nel secondo tempo la difesa ossolana è salita d'intensità ed ha concesso poco o nulla agli agognini. 72-59 il finale a favore di De Tomasi e compagni: top scorer del match Cerutti con 24 punti, poi Realini a 19 e Frank a 16. "Successo che i ragazzi si meritavano per il lavoro fatto nelle ultime settimane" - la sottolineatura a fine match di Francesco Petricca.
In Breve
mercoledì 14 gennaio
giovedì 08 gennaio
lunedì 22 dicembre
venerdì 19 dicembre
domenica 14 dicembre
venerdì 12 dicembre
sabato 06 dicembre
venerdì 05 dicembre
lunedì 01 dicembre
sabato 22 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?