La Findomo ritrova il sorriso: Borgomanero battuto 72-59

Torna al successo la Findomo, che ieri sera, nel recupero dell'ultima giornata di Dr1, si è imposta per 72-59 sul parquet del fanalino di coda Sporting Borgomanero. Un successo che non cambia di molto la classifica, ma che serve comunque a riportare un po' di fiducia ed entusiasmo nell'ambiente granata. Dopo un primo tempo equilibrato, concluso in parità a quota 39, nel secondo tempo la difesa ossolana è salita d'intensità ed ha concesso poco o nulla agli agognini. 72-59 il finale a favore di De Tomasi e compagni: top scorer del match Cerutti con 24 punti, poi Realini a 19 e Frank a 16. "Successo che i ragazzi si meritavano per il lavoro fatto nelle ultime settimane" - la sottolineatura a fine match di Francesco Petricca.