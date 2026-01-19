Oleggio supera la Findomo: 80-62 sul parquet della Magic Junior

Cade sul parquet della Magic Junior Oleggio la Findomo. Granata superati nettamente, 80-62, da un'avversaria di caratura diversa, in lotta per i play-off. Match che è stato equilibrato fino all'intervallo, con i novaresi avanti di 5 punti, sul 33-28.

Poi l'accelerazione dopo il ritorno sul parquet: Radini è stato un fattore, con 18 punti insieme all'eterno Pilotti (12), ma è il collettivo biancorosso che ha dimostrato di essere cosi in alto non a caso. Per la Cestistica due giocatori in doppia cifra: Realini con 18 punti e Frank con 16.

"Partite che ci servono a mettere benzina nelle gambe in vista della fase che determinerà la nostra stagione. Un buon primo tempo, soprattutto in difesa: da li dobbiamo ripartite, prendendoci le cose positive- le parole di Francesco Petricca, capitano non giocatore della Cestistica.