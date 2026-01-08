 / Basket

Findomo in trasferta a Borgomanero contro lo Sporting

Martedì sera sfida sul parquet per ripartire con il piede giusto nel campionato

Si ricomincia con la Dr1. Domani sera al PalaCipir la Autotrasporti Sacchi Foma affronta Paruzzaro: obiettivo due punti per i rossoverdi, che sono alla caccia di un piazzamento play-off in una bagarre che coinvolge diverse squadra tra cui Borgoticino, Galliate, Novara e Oleggio. 

"Vogliamo cominciare l'anno nel modo giusto- cosi coach Zaccardini- anche perchè sappiamo che la differenza in questo girone sarà minima in termini di classifica e dunque non si può sbagliare in casa"

La Findomo giocherà martedì 13 gennaio sul parquet di Borgomanero contro lo Sporting.

Daniele Piovera

