Findomo in trasferta a Borgomanero contro lo Sporting

Si ricomincia con la Dr1. Domani sera al PalaCipir la Autotrasporti Sacchi Foma affronta Paruzzaro: obiettivo due punti per i rossoverdi, che sono alla caccia di un piazzamento play-off in una bagarre che coinvolge diverse squadra tra cui Borgoticino, Galliate, Novara e Oleggio.
"Vogliamo cominciare l'anno nel modo giusto- cosi coach Zaccardini- anche perchè sappiamo che la differenza in questo girone sarà minima in termini di classifica e dunque non si può sbagliare in casa".
La Findomo giocherà martedì 13 gennaio sul parquet di Borgomanero contro lo Sporting.