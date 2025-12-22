Albertella alla guida della provincia, FdI: "Ora servono scelte strategiche per il territorio"

“Fratelli d’Italia Vco si congratula con il nuovo presidente della provincia Giandomenico Albertella ed esprime a lui un augurio di buon lavoro per il mandato che si apre”. Così Angelo Tandurella, presidente provinciale di FdI, commenta l’elezione del sindaco di Verbania al vertice della provincia del Vco. E prosegue: "Si avvia una fase in cui la provincia è chiamata a rafforzare il proprio ruolo istituzionale e a dare concreta attuazione a scelte strategiche che riguardano un territorio montano e di frontiera, con una collocazione geografica che impone un’attenzione particolare ai temi della mobilità, dei collegamenti transfrontalieri, della crescita economica, della cooperazione istituzionale e della qualità dei servizi”.

“Il ruolo dell’ente provinciale - sottolinea Tandurella - è quello di tenere insieme comuni, imprese e livelli istituzionali superiori, esercitando una funzione di sintesi e indirizzo sulle principali direttrici del territorio. In questo quadro, la provincia è chiamata a costruire un rapporto strutturato e continuativo con regione e governo, capace di tradurre le esigenze locali in scelte condivise e operative: su questo terreno Fratelli d’Italia sarà al fianco del presidente per rafforzare relazioni istituzionali efficaci”.

“Il Verbano Cusio Ossola ha caratteristiche uniche in Piemonte: una montagna diffusa, un confine internazionale e collegamenti strategici che si accompagnano a fragilità strutturali. Un turismo già centrale per il territorio, ma con un potenziale ancora inespresso, che va coordinato e sostenuto attraverso servizi adeguati e investimenti orientati all’innovazione nel tempo - prosegue Tandurella -. Per questo servono priorità chiare, un metodo di lavoro solido e la capacità di trasformare indirizzi e programmi in atti concreti. Il tessuto produttivo del Vco rappresenta un presidio economico e sociale fondamentale che va accompagnato con politiche di semplificazione e supporto. La provincia può e deve contribuire a creare le condizioni perché chi investe, produce e lavora sul territorio non venga lasciato solo, affiancando comuni e operatori nei percorsi di crescita”.

Conclude il presidente di FdI Vco: “Un ringraziamento va al presidente uscente Alessandro Lana per il lavoro svolto alla guida dell’ente. Grazie anche a Enrico Barbazza per aver accettato la sfida e aver partecipato a un confronto istituzionale importante per il Vco. Fratelli d’Italia ha sostenuto con convinzione la candidatura di Giandomenico Albertella come espressione dell’area di centrodestra e ringrazia tutti i propri amministratori che hanno contribuito a questo risultato. Anche attraverso il consigliere provinciale Mattia Corbetta siamo pronti ad assumerci ulteriori responsabilità, con spirito costruttivo e attenzione ai risultati”.