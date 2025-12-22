Provincia del Vco, Barbazza: “Contento per il risultato. Ora servono risorse ed equità”

“Faccio i complimenti al nuovo presidente Albertella e mi auguro che ossa portare avanti un lavoro proficuo per il territorio”. Così Enrico Barbazza, candidato per il centrosinistra alle elezioni provinciali del Vco, commenta il risultato ottenuto nella tornata elettorale tenutasi ieri, domenica 21 dicembre. Sconfitta, dunque, per il sindaco di Malesco, che aveva avanzato la propria candidatura a poche settimane dal voto e che ha ottenuto il 43,3% dei consensi, contri il 56,7% del sindaco di Verbania Giandomenico Albertella. Ma Barbazza rimane positivo: “Sono contento per il risultato ottenuto. Sapevamo che sarebbe stato difficile, partivamo già in svantaggio a causa del voto ponderato che penalizza i comuni più piccoli. Ma, nonostante questo, il risultato è andato oltre le aspettative. Per questo devo ringraziare di cuore tutti i comuni e gli amministratori che mi hanno sostenuto”.

Il primo cittadino di Malesco augura dunque il meglio al neopresidente: “La speranza è che tutto proceda per il meglio. È fondamentale lavorare per salvaguardare le risorse dei canoni idrici, in modo che la provincia continui ad avere i fondi necessari per evitare difficoltà e continuare ad avere un bilancio positivo. Auspico anche che il nuovo presidente sappia offrire un trattamento equo a tutti i comuni, dai capoluoghi a quelli più piccoli”.