Cerca di avvicinare le ragazze davanti alle Medie, avviati controlli a Ornavasso

Ha avvicinato e importunato alcune ragazzine, le ha anche seguite, sino a che, una di loro, spaventata, si è diretta verso il municipio: gesto che ha scoraggiato il presunto molestatore che si è allontanato.

E’ successo lunedì a Ornavasso dove una persona si aggirava davanti alla scuola media del paese ossolano. ‘’E’ giusto che si sappia quanto accaduto anche per mettere in guardia altri paesi dove questa persona potrebbe riapparire’’ ha detto uno dei genitori la cui figlia frequenta le scuole ornavassesi.

Infatti. l’uomo ha cercato di avvicinare alcune ragazzine, cercando di parlare con loro, con la scusa che era amico dei loro genitori. L’azione si è verificata di mattina poco prima delle 8, ora di entrata a scuola. Poi l’uomo è stato visto aggirarsi in paese. Nel pomeriggio, all’ora di uscita dalla scuola, ha di nuovo cercato di parlare alle ragazze. Ha anche seguito alcune di loro cercando di attaccare ‘bottone’. Il gruppetto, spavenato, si è allontanato e lui ne ha seguita una che per ‘proteggersi’ si è avviata verso il municipio. Mossa che ha indotto l’uomo ad allontanarsi.

Dell’accaduto è stato informato il sindaco, Filippo Cigala Fulgosi. Che ha avvisato le forze dell’ordine che questa mattina hanno fatto alcuni controlli davanti alle scuole. Dell’uomo però nessuna traccia.