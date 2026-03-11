Spaccio di cocaina in Canton Ticino, in manette un 57enne

Il 4 marzo è stato arrestato in Canton Ticino un 57enne cittadino della Bosnia ed Erzegovina residente nel Locarnese.

L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di droga, in particolare cocaina, a clienti locali. Le perquisizioni sia personali sia nei locali in uso all'uomo hanno permesso di rinvenire una decina di grammi di cocaina e oggetti atti al confezionamento di stupefacenti.

Al dispositivo hanno collaborato i servizi antidroga della Polizia Città di Locarno e la Polizia Intercomunale del Piano. Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di ricettazione. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.