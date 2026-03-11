mercoledì 11 marzo
(foto d'archivio)
Spaccio di cocaina in Canton Ticino, in manette un 57enne
11 marzo 2026

Spaccio di cocaina in Canton Ticino, in manette un 57enne

Il bosniaco residente nel Locarnese è sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di droga a clienti locali. Dalle perquisizioni effettuate sono emersi decine di grammi di stupefacenti e oggetti utilizzati per il confezionamento delle dosi

Il 4 marzo è stato arrestato in Canton Ticino un 57enne cittadino della Bosnia ed Erzegovina residente nel Locarnese. 

L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di droga, in particolare cocaina, a clienti locali. Le perquisizioni sia personali sia nei locali in uso all'uomo hanno permesso di rinvenire una decina di grammi di cocaina e oggetti atti al confezionamento di stupefacenti. 

Al dispositivo hanno collaborato i servizi antidroga della Polizia Città di Locarno e la Polizia Intercomunale del Piano. Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di ricettazione. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.

Redazione

