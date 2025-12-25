Ossola Guitar Festival, aperte le iscrizioni per il nuovo concorso artistico

È aperta a tutti la partecipazione alla 14esima edizione del concorso artistico promosso dall’associazione culturale Artexe: l’obiettivo, come di consueto, è la creazione di un’opera che sarà utilizzata come illustrazione per la produzione dei materiali promozionali dell’edizione 2026 di Ossola Guitar Festival, che quest’anno taglia il traguardo dei 30 anni.

Il concorso si rivolge a tutti i tipi di arti visite, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al disegno digitale (purché non si tratti di opere realizzate con intelligenza artificiale). Ogni candidato potrà presentare una o più opere inedite, che abbiano come tema principale la chitarra classica, in formato digitale o, nel caso di opere fisiche, tramite fotografie ad alta risoluzione. Il vincitore riceverà un premio di 600 euro e la sua opera sarà utilizzata in tutti i materiali grafici del festival chitarristico.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo. Il modulo di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Ossola Guitar Festival.