Incidente sulla funivia del monte Moro: completate le operazioni di evacuazione FOTO E VIDEO

Si sono concluse poco dopo le 14 le operazioni di evacuazione al monte Moro, a Macugnaga, dopo l’incidente avvenuto questa mattina - martedì 30 dicembre - nella stazione a monte della funivia. Secondo le prime ricostruzioni, una cabina con circa 15 persone a bordo sarebbe arrivata alla stazione troppo velocemente, causando lo schianto. Una decina le persone che sono state trasportate con l’elicottero sanitario all’ospedale San Biagio di Domodossola: secondo quanto riferito dall’Asl Vco, fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.

Una volta terminate le operazioni di soccorso dei feriti, sono giunti sul posto gli elicotteri dei vigili del fuoco da Malpensa e Milano, che hanno trasportato tutte le altre persone illese - circa una novantina - che erano rimaste bloccate al monte Moro a causa dello stop della funivia in seguito all’incidente. Gli elicotteri hanno trasportato tutte le persone al campo sportivo di Isella, da cui poi hanno potuto raggiungere il paese. In quota sono invece rimasti, al momento, i titolari e i dipendenti del rifugio Oberto-Maroli e il personale della funivia.