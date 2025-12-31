Macugnaga, indagini sull’incidente: dipendenti sentiti nelle prossime ore

Saranno sentiti nelle prossime ore i dipendenti della Macugnaga Trasporti e Servizi. Saranno convocati subito dopo il primo dell’anno presso la caserma della Guardia di Finanza in piazza Chavez a Domodossola, dove saranno ascoltati in merito all’incidente alla funivia di martedì 30 dicembre. La Procura della Repubblica di Verbania, che ha messo sotto sequestro la funivia, ha infatti incaricato i finanziari del Sagf (il sococrso alpino) d'interrogare i dipendenti per far luce sulle cause dell'incidente che per fortuna ha registrato solo feriti non gravi.

I finanzieri hanno già acquisito tutta la documentazione relativa a controlli, manutenzione e revisione della funivia. La scatola nera è stata sequestrata e l’analisi dovrebbe fornire le risposte sulle cause dell'incidente di martedì. Si tratta in pratica degli stessi uomini del Sagf che hanno condotto le indagini sulla pista di mtb che sale al Monte Moro e quella del Belvedere.