Cronaca | 31 dicembre 2025, 18:42

''Siamo in continuo contatto con i famigliari, ma di Marcello nessuna traccia''

Il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, ha parlato ieri sera in consiglio della sparizione di Copia, l'84enne disperso da sabato

Proseguono le ricerche di Marcello Copia

Sono passati ormai quattro giorni e non c’è traccia di Marcello Copia, il pensionato 84enne di Vogogna di cui si sono perse le tracce sabato scorso.

Le ricerche in Valle Vigezzo, dove è stata rinvenuta la sua auto abbandonata, non hanno ancora dato esito.

Ieri sera, nel corso  del consiglio comunale di Vogogna, il sindaco Fausto Dotta ha ricordato quanto i soccorsi stanno facendo per ritrovare il concittadino. ‘’Sono sempre in contatto con i famigliari – ha detto il sindaco - . Ci siamo sentito anche questa mattina ma purtroppo non ci sono novità’’.

Pochi giorni fa i soccorritori sono stati a casa di Copia e hanno fatto annusare ai cani molecolari i vestiti dello scomparso, nella speranza che questo possa servire nelle operazioni di ricerca.

‘’Nessuno, neppure i famigliari – dice Dotta – si spiegano come sia potuto finire in val Loana. Anche perché ultimamente Marcello non guidava più l’auto’’.

Intanto le ricerche sono continuate anche oggi. Poi, saranno sospese.

Renato Balducci

