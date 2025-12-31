''Siamo in continuo contatto con i famigliari, ma di Marcello nessuna traccia''

Sono passati ormai quattro giorni e non c’è traccia di Marcello Copia, il pensionato 84enne di Vogogna di cui si sono perse le tracce sabato scorso.

Le ricerche in Valle Vigezzo, dove è stata rinvenuta la sua auto abbandonata, non hanno ancora dato esito.

Ieri sera, nel corso del consiglio comunale di Vogogna, il sindaco Fausto Dotta ha ricordato quanto i soccorsi stanno facendo per ritrovare il concittadino. ‘’Sono sempre in contatto con i famigliari – ha detto il sindaco - . Ci siamo sentito anche questa mattina ma purtroppo non ci sono novità’’.

Pochi giorni fa i soccorritori sono stati a casa di Copia e hanno fatto annusare ai cani molecolari i vestiti dello scomparso, nella speranza che questo possa servire nelle operazioni di ricerca.

‘’Nessuno, neppure i famigliari – dice Dotta – si spiegano come sia potuto finire in val Loana. Anche perché ultimamente Marcello non guidava più l’auto’’.

Intanto le ricerche sono continuate anche oggi. Poi, saranno sospese.