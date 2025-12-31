Botti di Capodanno, il sindaco Pizzi invita alla prudenza e alla responsabilità

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi rivolge un messaggio alla cittadinanza per invitare alla prudenza in vista dei festeggiamenti di Capodanno, e in particolare sull’utilizzo dei botti e dei fuochi artificiali. Queste le sue parole: “Con l’arrivo del nuovo anno desidero rivolgere un invito semplice ma sentito: evitare l’uso di “botti”, preferendo dispositivi meno impattanti che possano creare spettacoli di luce senza effetti dannosi. Sappiamo che per molti i “botti” di fine anno rappresentano un gesto tradizionale, ma sappiamo anche quanto questi rumori possano provocare paura, stress e talvolta conseguenze gravi per tanti animali e anche per le persone più fragili che vivono accanto a noi. L’uso dei fuochi d’artificio certificati è regolamentato dalla normativa, che ne stabilisce limiti e modalità: proprio per questo il comune, in realtà, non è titolato ad emettere ordinanza contingibile e urgente che ne vieti l’uso e che comunque risulterebbe, concretamente, solo un atto formale. Mi appello quindi al buon senso, alla responsabilità individuale e alla sensibilità della nostra comunità. Celebrare l’arrivo del nuovo anno non significa rinunciare ad una gioiosa atmosfera, ma scegliere di viverla in modo più consapevole e rispettoso: la festa di qualcuno non deve diventare la paura di qualcun altro.

Auguri di buon anno a tutti voi”.