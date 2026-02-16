Intelligenza artificiale e libri: a Domodossola il confronto con l’editore Roberto Cicala

Un pomeriggio dedicato al futuro del libro e alle trasformazioni portate dall’intelligenza artificiale nel mondo dell’editoria. Si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17 allo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola, in via Teatro 1, la conferenza-dibattito dal titolo “I libri e l’intelligenza artificiale: come cambiano scrittura, editoria e lettura”.

Protagonista dell’incontro sarà il professor Roberto Cicala, tra i maggiori esperti del settore editoriale in Italia, editore di Interlinea e docente all’Università Cattolica. Cicala è autore del volume “I meccanismi dell’editoria. Il mondo dei libri dalla carta all’IA” (Il Mulino), testo che approfondisce le trasformazioni in atto nel comparto librario.

L’incontro offrirà un’occasione di confronto aperto sulle innovazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nelle diverse fasi della vita di un libro: dalla scrittura alla progettazione editoriale, dalla produzione alla promozione, sia per il cartaceo sia per l’e-book. A seguire è prevista una tavola rotonda con operatori del settore – autori, editori, librai, bibliotecari e altre figure culturali – per analizzare opportunità e criticità di un cambiamento che coinvolge l’intera filiera.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle domande del pubblico, con particolare attenzione a studenti e insegnanti, chiamati a confrontarsi con un panorama editoriale ricco di opportunità ma anche di interrogativi professionali ancora da decifrare.

Parlare di intelligenza artificiale significa affrontare temi come self publishing, piattaforme social, accessibilità, sostenibilità, nuovi generi emergenti – dalla graphic novel al romance – e fenomeni digitali come i booktoker e gli altri trend social. Il libro, pur in continua evoluzione, resta infatti un prodotto culturale in equilibrio tra materialità e immaterialità, tra artigianato e industria, capace di raccontare i cambiamenti della società contemporanea.

L’ingresso è gratuito con offerta libera a sostegno delle attività culturali dei Circoli Domus e L’Obelisco.

Per informazioni: 370 3345700 – soms.domodossola@libero.it.