Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta area di bassa pressione in discesa dalle regioni scandinave verso l’Europa centrale continuerà a garantire condizioni stabili e soleggiate sul territorio regionale fino a domenica. "Tale configurazione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - favorirà tuttavia una marcata intensificazione della ventilazione in montagna e un progressivo abbassamento della quota dello zero termico. Nella giornata di lunedì, la struttura depressionaria si elongherà verso la Penisola Iberica con conseguente rotazione dei flussi in quota da sudovest e aumento della copertura nuvolosa".

SABATO 3 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in sensibile calo fino a 900-1000 m in serata. Venti: moderati localmente forti da ovest sulle Alpi; deboli altrove, da ovest sul settore occidentale della regione e da nord sul Piemonte orientale. Locali rinforzi per foehn in valle Ossola

DOMENICA 5 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo sereno al mattino salvo locali addensamenti al confine ligure; dal pomeriggio passaggio di velature. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore calo sui 700-800 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi e da nordest sull'Appennino. Debole ventilazione dai quadranti settentrionali in pianura.