"U e i suoi fratelli": un racconto animato con gli alunni delle Milani

Martedì 6 gennaio, alle 15.30, il centro culturale La Fabbrica di Villadossola ospiterà "U e i suoi fratelli", racconto animato e sonoro tratto dall'omonimo libro di Federico Spinozzi e Liana Righi contro il bullismo e pubblicato dal Kiwanis Club Esperia.

A dare voce alle pagine del libro saranno gli alunni delle classi IV A e IV B della scuola primaria Don Milani di Domodossola. La regia e il coordinamento fonico sono affidati a Michele Scaciga, che ha costruito un percorso narrativo in cui le lettere dell'alfabeto prendono vita attraverso le voci dei bambini. Il messaggio al centro del racconto: ogni elemento ha un ruolo, ogni persona conta. Il progetto è stato realizzato con il contributo della dirigente scolastica Patrizia Taglianetti e di Sabrina Spadone, coordinatrice dell'iniziativa presso la scuola, che hanno curato il raccordo organizzativo con le classi coinvolte.

Dopo lo spettacolo, il pomeriggio proseguirà con musica, dolci e il concorso "La più dolce Befanina", aperto ai bambini presenti. Per partecipare è sufficiente presentarsi, volendo anche con un accessorio a tema. A condurre la giornata sarà il giornalista Antonio Ciurleo. L'ingresso è libero.

L’iniziativa si inserisce nel programma “Natale nel cuore” di Villadossola e terza edizione di “Dicembre d’arte”, promosso dall’assessorato alla cultura della città di Villadossola coordinato da Fausta De Rosa con il Kiwanis Club Domodossola. La giornata del 6 gennaio potrà essere anche l’occasione per visitare la mostra “Arte&Cinema” al centro culturale che vede esposte opere di Giulio Adobati, Mariangela Alessi, Sergio Bertinotti, Carlo Bossone, Alessandro Chiello, Renzo Foglietta, Paolo Giacomello, Alessandro Giozza, Michela Mirici Cappa, Mario Pasqualini, Ornella Pelfini, Pietre Trovanti, Gianluca Ripepi, Michele Scaciga, Federico Spinozzi, Paolo Stefanelli, Giorgio Stefanetta, Peppino Stefanoni, Fernanda Taddei Rolandi, Angelo Igino Torrielli.