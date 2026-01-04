Santa Maria Maggiore, torna la Fiaccolata delle Befane

Torna a Santa Maria Maggiore la tradizionale Fiaccolata delle Befane organizzata dalla Pro Loco. Domenica 4 gennaio, dunque, una serata di divertimento e condivisione per attendere tutti insieme l’arrivo della Befana.

Si inizia alle 20.00 in piazza Risorgimento con l’inizio della vendita delle fiaccole e l’apertura del punto ristoro, dove saranno distribuiti vin brûlé e cioccolata calda, e che rimarrà aperto fino al termine della manifestazione. Alle 20.30 la partenza della fiaccolata per le vie del borgo. I partecipanti, grandi e piccoli, che arriveranno travestiti da befana riceveranno un omaggio. La serata sarà allietata dalla musica delle fisarmoniche.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.