Questa sera il falò della Befana a Rumianca: torce, campanacci e tradizione

È una serata all’insegna della tradizione quella in programma questa sera a Rumianca di Pieve Vergonte, dove torna il consueto falò dell’Epifania, organizzato dal Comitato San Giovanni Rumianca.

Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza San Marco; alle 20.45 partirà il corteo che, al suono dei campanacci e illuminato dalle torce, attraverserà le vie della frazione. Alle 21.00, in zona pineta, è prevista l’accensione del falò.

Protagonista della serata è come sempre il rogo della Vegia, simbolo dell’anno vecchio che viene “bruciato” per accogliere quello nuovo. La tradizione prevede anche la celebrazione della persona più anziana della frazione: quest’anno l’omaggio è dedicato a Elsa Vittoni, classe 1934, che nel pomeriggio ha ricevuto la visita di una delegazione del Comitato accompagnata dai bambini del paese, con la consegna di un pensiero alimentare.

Durante il falò non mancherà l’arrivo della Befana, che distribuirà ricche calze e dolci a tutti i bambini presenti. La manifestazione si concluderà in convivialità con una bicchierata a base di vin brulé e cioccolata calda, offerti dal Comitato San Giovanni Rumianca.