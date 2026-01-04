Premia, la Befana arriva dal campanile

Proseguono gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Premia in occasione delle feste. Lunedì 5 gennaio all’area feste Pasquer (ex pattinaggio) di Pramia un pomeriggio dedicato ai bambini in attesa della Befana. A partire dalle 16.00 giochi e attività per i più piccoli, con una merenda offerta a tutti i partecipanti. Alle 17.00 il momento più atteso: l’arrivo della Befana, che scende dal campanile. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il soccorso alpino della delegazione di Premia e Baceno.
