Domani a Piedimulera il tradizionale falò d’la Vegia

Corteo, rogo sul torrente Anza e calze per i più piccoli con gli Amici in Piazza

Si rinnova domani sera, martedì 6 gennaio, a Piedimulera l’appuntamento con il tradizionale falò d’la Vegia, organizzato dal gruppo Amici in Piazza

Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza Morandini; alle 20.45 partirà il corteo che accompagnerà la Vegia fino al luogo del rogo, lungo il torrente Anza. Alle 21.00 è prevista l’accensione del falò, seguita dalla distribuzione di cioccolata calda e vin brulé.

Gli organizzatori invitano grandi e piccoli a partecipare, sottolineando che è gradita la presenza di befanette e befanoni. Per i bambini non mancherà la consegna della tradizionale calza.

