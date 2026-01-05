 / Eventi

A Premia le celebrazioni per l'Epifania

Il 6 gennaio la messa con la sacra famiglia e i re magi

La Pro Loco di Premia organizza, per martedì 6 gennaio, i festeggiamenti in occasione dell’Epifania. Si inizia alle 16.30 con il ritrovo in piazza della chiesa nella frazione San Rocco. Alle 17.00 la celebrazione della santa messa con la sacra famiglia e i re magi. Al termine, un momento conviviale aperto a tutta la comunità all’ex asilo di San Rocco.

l.b.

