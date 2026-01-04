A Premosello rivive la tradizione della "Carcavegia"

La Pro Loco di Premosello Chiovenda organizza, come di consueto, la “Carcavegia”, immancabile appuntamento in occasione dell’Epifania, che affonda le sue radici nella tradizione popolare. Lunedì 5 gennaio sarà dunque acceso il falò nel quale verranno bruciati i fantocci delle persone più anziane del paese, come segno di buon auspicio. Per quest’anno, i protagonisti saranno Lina Girardi, classe 1031, e Aldo Scesa, classe 1936; a Colloro, invece, Fernanda Pirazzi, classe 1940.

L’accensione del falò è in programma alle 20.45, con la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè. La manifestazione sarà però aperta alle 14.00 dal tradizionale giro per il paese dei bambini con corni e campanacci, che accompagnano i fantocci.