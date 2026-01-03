Ciaspolata notturna in Val Bognanco: un’avventura al chiaro della “Luna piena del lupo”

Una serata speciale, immersi nella magia della neve e illuminati dalla “Luna piena del lupo”. È quella proposta dalla Pro Loco Bognanco per domenica 4 gennaio con una ciaspolata notturna alla scoperta dei paesaggi silenziosi della Val Bognanco.

Il ritrovo è fissato alle ore 18 a San Bernardo, da dove partirà un giro ad anello che attraverserà il sentiero verso l’Alpe Paione, accompagnati dalla guida alpina Giacomo Canetta. L’escursione è pensata per chi ama la montagna anche nelle sue atmosfere più intime e suggestive, quando il bosco si riempie solo del rumore dei passi sulla neve.

Al termine della camminata, la serata proseguirà in convivialità con una cena al Rifugio Il Dosso, occasione per riscaldarsi e condividere insieme l’esperienza appena vissuta. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giacomo al 347 3066513 o Betty al 333 1575164.