Tennis tavolo: tre vittorie e tre sconfitte per il TT Ossola 2000

Nella quinta giornata di ritorno dei campionati a squadre, il TT Ossola 2000 si presenta con un bilancio equilibrato: sei gare disputate, tre vittorie e tre sconfitte. Tra i successi spicca quello della serie nazionale C1, con una vittoria essenziale per la lotta salvezza, mentre le serie regionali D1 Balabiott e D2 Mulino San Giorgio confermano il loro buon momento.

I risultati:

B2 Balabiott cede per 5-1 contro Aon Vittoria Milano Sport, con l'unico punto conquistato da Kalem. La squadra dovrà lottare fino all'ultimo per evitare la retrocessione nelle due giornate rimanenti.

C1 Mokavit si impone per 5-2 su Asd Piossasco, grazie a 3 punti di Visconti e 2 di Constantinescu, ottenendo due punti cruciali nella corsa alla salvezza.

D1 Balabiott vince 4-2 contro TT Biella, con 2 punti a testa per Antonietti e Pedroli, consolidando la propria posizione in classifica.

D2 Mulino San Giorgio domina 6-0 il TT San Giuseppe, con doppiette di Martelletti, Bertagna e De Luca, dimostrando grande solidità.

D2 Giulini Rubinetterie perde 5-1 contro TT Baveno A, con Poletti autore dell'unico punto per la formazione ossolana.

D3 Senior non riesce ad imporsi su Regaldi Novara, uscendo sconfitto 4-2, nonostante i 2 punti di Vigna.

Le squadre C2 Terminus e D3 Junior non sono scese in campo in questa giornata, potendo così ricaricare le energie in vista degli ultimi impegni di campionato.

Dopo una pausa di tre settimane, il TT Ossola 2000 tornerà in campo per la penultima giornata di campionato. Sarà un turno decisivo per molte delle formazioni, tra lotta per la salvezza e obiettivi di classifica da centrare.