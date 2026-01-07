Tentata truffa agli anziani a Baveno: due persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Stresa hanno denunciato a piede libero un uomo e una donna, rispettivamente classe 2002 e 2003, per due tentativi di truffa ai danni di persone anziane avvenuti a Baveno.

Nel primo episodio, un uomo nato nel 1940 ha ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente alla Guardia di Finanza di Domodossola, che lo invitava a recarsi in caserma con il pretesto di un’auto a lui intestata fermata con due stranieri a bordo. Appreso che in casa era presente anche la figlia, l’interlocutore ha tentato di allontanarla facendole credere di dover incontrare una pattuglia. La donna, dopo alcuni minuti di attesa senza vedere arrivare nessuno, si è insospettita, è rientrata rapidamente in casa e ha contattato i Carabinieri di Stresa, evitando così che la truffa andasse a segno.

Nel secondo caso, una donna nata nel 1945 è stata contattata con modalità analoghe. Lei e il marito sono stati messi contemporaneamente in linea con un finto finanziere e un falso carabiniere, che hanno chiesto informazioni sulla presenza in casa di oro e contanti, annunciando un presunto controllo imminente. Anche in questo caso la donna ha immediatamente avvisato i Carabinieri.

I militari, intervenuti con il supporto del Nucleo Investigativo, hanno individuato nei pressi dell’abitazione un’auto con a bordo un uomo e una donna, fermati poco dopo mentre si dirigevano verso l’autostrada. Durante i controlli è stato rinvenuto, sul telefono dell’uomo, l’indirizzo dell’ultima vittima contattata.

I due, di origine campana e residenti rispettivamente in Veneto e in Campania, sono stati denunciati per tentata truffa aggravata. Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di circa due grammi e mezzo di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania ribadisce l’importanza di segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa, anche quando non va a buon fine: solo grazie a comunicazioni rapide è infatti possibile intervenire subito, individuare i responsabili e prevenire ulteriori raggiri ai danni di altri cittadini.