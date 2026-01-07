“U e i suoi fratelli”: buona partecipazione all’Epifania del Kiwanis FOTO

Buona partecipazione per l’appuntamento organizzato dal Kiwanis Club di Domodossola in occasione dell’Epifania. Nell’ambito del programma del “Natale Kiwaniano”, il centro culturale La Fabbrica di Villadossola ha ospitato la presentazione di “U e i suoi fratelli”, libro multimediale dedicato ai più piccoli che affronta il tema del bullismo. Il racconto multimediale ha preso vita grazie a disegni animati e un filmato realizzato con la regia di Michele Scaciga. La presentazione ha coinvolto gli alunni delle classi IV A e IV B della scuola primaria Milani di Domodossola.

La giornata si è conclusa con il gioco a premi la “Befanotta”, l’arrivo delle Befane del gruppo Arsciol di Vagna e una visita alla mostra “Dicembre d’arte” allestita al centro culturale.