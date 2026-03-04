 / Ossola

04 marzo 2026

Vogogna accoglie i nuovi nati: una cerimonia per bambini e famiglie

Il 14 marzo un corso gratuiti di disostruzione pediatrica e un momento di condivisione per dare il benvenuto ai piccoli arrivati nel 2025

Il comune di Vogogna accoglie i bambini nati nel 2025 con una cerimonia speciale organizzata in occasione della giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati. Sabato 14 marzo, dunque, un appuntamento dedicato ai piccoli e alle loro famiglie.

La giornata si apre alle 9.00 al teatro comunale con un corso gratuito di disostruzione pediatrica a cura dei volontari della Croce Rossa di Verbania. Il corso si rivolge a genitori, nonni, familiari e chiunque desideri imparare come intervenire in caso di emergenza. Alle 11.30 ci si sposta al Centro del Cittadino per la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati, per accogliere al meglio tutti i bimbi nati nel corso del 2025, con la partecipazione dell’amministrazione e delle associazioni del paese. Anche chi non volesse partecipare al corso può prendere parte direttamente alla cerimonia.

