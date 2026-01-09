 / Cronaca

09 gennaio 2026

L’Ossola si sveglia sotto la neve: disagi alla viabilità sulla superstrada e blackout a Villadossola

Incidente in superstrada, mezzo pesante bloccato e interruzioni di corrente elettrica nella mattinata

L’Ossola si è svegliata questa mattina imbiancata dalla neve. In superstrada si è verificato un incidente poco prima dell’uscita di Villadossola in direzione Domodossola: un camion ha impattato contro la barriera. Non si registrano feriti, ma il traffico sta subendo rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per ripristinare le condizioni di viabilità. Sempre a Villadossola, all’ingresso della superstrada in direzione Milano, un mezzo pesante è rimasto bloccato, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. 

A complicare ulteriormente la mattinata, da alcune ore in diverse zone di Villadossola si registra anche un’interruzione della corrente elettrica, con disagi per residenti e attività.

