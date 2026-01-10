Il Piedimulera cerca punti salvezza contro la Dufour Varallo

Prova del nove per l’Arona che gioca a Casale, in casa della lanciata capolista che ha chiuso l’andata con 39 punti. L’Arona (22) cerca gloria in terra monferrina, anche per ribadire i segnali di ripresa mostrati.

Trasferta insidiosa per la Juventus Domo a Novara. I granata ossolani (34) giocano contro una Union (11) che ha sete di punti salvezza, che naviga penultima ed ha colto solo 2 vittorie sinora.

Insidiosa anche la trasferta dell’Ornavassese a Ivrea, contro una formazione che si è in parte ripresa. I neri (19) sono un punto sotto gli eporediesi (20). Squadre poco propense al pari: due soli ne ha fatto l’Ivrea, uno l’Ornavassese.

Cliente difficile per il Piedimulera (13). Al ‘Terzi? Arriva il Varallo, terzo della classe con 29 punti e due sole sconfitte al passivo. Ma i gialloblu devono togliersi dagli impicci del fondo classifica.

Dove pure c’è il Gravellona San Pietro fermo a 3 punti. Giocherà in casa contro i Lupetti Bianchi Trino che sono a quota 22. All’andata finì 1 a 1.

La prima di ritorno vede anche Gattinara-Banchette Colleretto; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella-Quincinetto; Tavagnasco Orizzonti Canavese- Virtus Vercelli.