Masso colpisce un’auto sulla statale della Valle Anzasca, nessun ferito

Un masso staccatosi dal versante ha colpito un’auto in transito nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 gennaio, lungo la statale 549 della Valle Anzasca. L’episodio si è verificato nel territorio comunale di Calasca Castiglione, all’altezza del chilometro 9+400.
Fortunatamente, non si registrano feriti. L’impatto ha causato danni al veicolo, ma gli occupanti sono rimasti illesi.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale di Anas per la messa in sicurezza della carreggiata, i carabinieri della stazione di Bannio Anzino per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Macugnaga.