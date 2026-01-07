 / Cronaca

Cronaca | 07 gennaio 2026, 17:50

Incendio a Crevoladossola, fiamme sotto controllo: in corso le operazioni di bonifica VIDEO

I vigili del fuoco stimano un'area bruciata di circa 25 ettari. Nella notte nuovi controlli per monitorare eventuali riprese

Sono proseguite per tutta la giornata odierna le operazioni di spegnimento dell'incendio  che da ieri pomeriggio sta interessando un'ampia area boscata nel comune di Crevoladossola. In queste ore l'incendio è in bonifica, grazie anche all'operatività con lanci di acqua di due elicotteri regionali e di un canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco, coordinati dal Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento).

I vigili del fuoco hanno stimato 25 ettari di area boscato-arbustiva bruciata e sono attualmente in corso le operazioni di bonifica avanzata da parte di circa 60 unità tra vigili del fuoco e personale del corpo volontari Aib Piemonte. Nella notte la zona rimarrà sorvegliata attivamente per monitorare eventuali riprese. Sul posto è previsto per la serata personale Sapr con droni dei vigili del fuoco per il rilevamento di eventuali punti ancora caldi con ausilio di termocamere. Le attività sono coordinate presso il Posto di Comando Avanzato dei vigili del fuoco in località Clusone, supportato con logistica e tecnologie avanzate della Protezione Civile Provinciale e Croce Rossa Italiana.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

