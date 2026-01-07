 / Cronaca

Cronaca | 07 gennaio 2026, 10:35

Incendio a Crevoladossola, proseguono le operazioni di spegnimento

Nella mattinata di oggi l’intervento di elicottero e Canadair. Le fiamme sono sotto controllo

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio che dal tardo pomeriggio di ieri, 6 gennaio, si è propagato sui versanti sopra Crevoladossola, nella zona di Cuslone. Le fiamme hanno interessato un’ampia area di vegetazione, fortunatamente senza coinvolgere persone o abitazioni. “Da questa mattina alle 8 - spiega il sindaco Giorgio Ferroni - è attivo l’elicottero e poco dopo è arrivato anche il Canadair. La situazione è sotto controllo e sta rientrando”.

Fin dal tardo pomeriggio di ieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco supportati da numerose squadre di volontari Aib provenienti da tutta l’Ossola, tra cui Crevoladossola, Domodossola, Masera, Valle Antigorio, Varzo e Formazza. “Al momento sono attivi circa 40 volontari, che erano ancora più numerosi nella serata di ieri e nella notte. Non posso che ringraziare - sottolinea il primo cittadino - i vigili del fuoco, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti per dare una mano. C’è stata una mobilitazione davvero importante, e grazie a loro è stato possibile impedire la propagazione delle fiamme”.

News collegate:
 Vasto incendio sui monti di Crevoladossola, scatta il presidio notturno - 06-01-26 21:13
 Incendio in un bosco sopra Crevoladossola, fiamme visibili da lontano FOTO E VIDEO - 06-01-26 17:27

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore