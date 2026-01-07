Incendio a Crevoladossola, proseguono le operazioni di spegnimento

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio che dal tardo pomeriggio di ieri, 6 gennaio, si è propagato sui versanti sopra Crevoladossola, nella zona di Cuslone. Le fiamme hanno interessato un’ampia area di vegetazione, fortunatamente senza coinvolgere persone o abitazioni. “Da questa mattina alle 8 - spiega il sindaco Giorgio Ferroni - è attivo l’elicottero e poco dopo è arrivato anche il Canadair. La situazione è sotto controllo e sta rientrando”.

Fin dal tardo pomeriggio di ieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco supportati da numerose squadre di volontari Aib provenienti da tutta l’Ossola, tra cui Crevoladossola, Domodossola, Masera, Valle Antigorio, Varzo e Formazza. “Al momento sono attivi circa 40 volontari, che erano ancora più numerosi nella serata di ieri e nella notte. Non posso che ringraziare - sottolinea il primo cittadino - i vigili del fuoco, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti per dare una mano. C’è stata una mobilitazione davvero importante, e grazie a loro è stato possibile impedire la propagazione delle fiamme”.