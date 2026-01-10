Nuovo ospedale del Vco a Piedimulera, la Regione ufficializza la scelta

Il Governo regionale fa quadrato sulla realizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola a Piedimulera. A ufficializzare la scelta è l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, che parla di una svolta storica per il sistema sanitario provinciale.

"È una scelta coraggiosa, frutto di un lavoro intenso – afferma Riboldi – per il quale devo ringraziare il presidente Cirio e tutta la Giunta per la fiducia, il sottosegretario Preioni e Angelo Tandurella per il supporto". Un progetto ambizioso che prevede un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro e che, secondo l’assessore, permetterà di colmare un divario storico: "Si riscrive la storia sanitaria del Vco, riportando questo territorio al livello delle altre province piemontesi, sia in termini di efficacia dei servizi sia di attrattività".

Nel suo intervento Riboldi chiama in causa anche la Provincia, affidando un ruolo centrale al presidente Giandomenico Albertella: "Chiedo al presidente della Provincia, neo eletto con un vasto consenso, preparato dal punto di vista tecnico e dotato del necessario pragmatismo, di convocare e coordinare il Tavolo di lavoro per la riorganizzazione sanitaria della provincia".

Per l’assessore regionale quella odierna è una data destinata a restare: "È una giornata importante, in cui vincono la buona politica e le prospettive di lungo periodo". Una dichiarazione che segna l’avvio di una nuova fase per la sanità del Vco e che apre ora il confronto operativo sul futuro assetto dei servizi sul territorio.