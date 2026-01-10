Ospedale nuovo? Alla fine la spunta Piedimulera

A luglio i sindaci di Domo e Verbania, Lucio Pizzi e Giandomenico Albertella, erano tornati da Torino con la 'parola' del governatore Cirio: “no ad un nuovo ospedale unico e fuori dai confini delle due città principali del Vco”. Sono passati poco più di sei mesi ed è notizia di oggi che il Politecnico di Torino, tra le varie proposte arrivate sul tavolo dell'assessore alla Sanità Riboldi, abbia indicato l'area di Piedimulera come la più idonea. Insomma, da oltre 25 anni si parla di ospedale unico o nuovo, ed oggi siamo tornati al punto di partenza. Ora si attendono le reazioni dei primi cittadini e dei politici che negli ultimi anni hanno sempre sostenuto le loro tesi su ospedali, unici, riqualificazioni, mantenimento degli attuali........ Pizzi, che ha scelto nell'ultimo periodo, soprattutto dopo l'incontro a tre con Cirio e il primo cittadino di Verbania dello scorso luglio, di tenere un profilo basso. Albertella, che oltre ad essere sindaco di Verbania, è anche presidente della Provincia e presidente dell'assemblea dei sindaci dell'Asl Vco. Ma anche le razioni della Lega, che con Alberto Preioni ed Enrico Montani hanno continuato a sostenere che la migliore soluzione per il territorio fosse quella del mantenimento dei due ospedali.