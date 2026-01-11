Si celebra la Giornata della gratitudine alle forze dell’ordine

L’amministrazione comunale di Crevoladossola aderisce alle celebrazioni promosse dalla regione Piemonte per la Giornata della gratitudine alle forze dell’ordine. Per l’anno 2026 l’amministrazione, in collaborazione con l’istituto comprensivo Casetti, organizza una serie di incontri, da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, di sensibilizzazione sul tema tra le forze di polizia presenti sul territorio e gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

In particolare, venerdì 16 gennaio alle 9.30 si terrà un incontro tra le forze dell’ordine prima con i ragazzi della scuola primaria di Crevoladossola e a seguire con le scuole secondarie di primo grado. In queste occasioni personale dell’arma carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di Stato, del nucleo carabinieri forestali e della polizia municipale interverranno illustrando ai ragazzi il lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Quest’anno saranno proposti ai ragazzi alcuni temi importanti come la sicurezza in montagna e sulle piste da sci. L’amministrazione comunale di Crevoladossola, in collaborazione con la regione Piemonte, in ricordo della giornata donerà ai ragazzi dei materiali didattici che verranno utilizzati in classe per approfondire con i propri docenti il tema importantissimo della legalità nella vita quotidiana.