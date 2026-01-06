Vasto incendio sui monti di Crevoladossola, scatta il presidio notturno

L’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio sui versanti sopra Crevoladossola, nell’area di Cuslone, ha coinvolto una superficie significativa di vegetazione. La situazione viene seguita con particolare attenzione e resterà sotto osservazione per l’intera notte. «Si tratta di un fronte importante che richiede un controllo continuo», ha spiegato il sindaco Giorgio Ferroni, presente sul posto.

Alle operazioni stanno partecipando i Vigili del fuoco insieme a numerose squadre di volontari antincendio boschivo provenienti da diversi comuni ossolani, tra cui Varzo, Formazza, Domodossola, Masera, Valle Antigorio e Crevoladossola. Al momento non risultano abitazioni direttamente esposte al pericolo, ma il livello di attenzione resta elevato, anche perché il fuoco sta avanzando verso le zone più alte del versante. È atteso il supporto di un elicottero per le operazioni dall’alto.

Nel frattempo, i Carabinieri di Crevoladossola avrebbero fermato una giovane donna, presumibilmente di origine dell’Est Europa, sospettata di aver innescato l’incendio. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe riferito di aver acceso un fuoco per segnalare la propria presenza dopo essersi smarrita. Le verifiche sono in corso. La notiziaè cponfermata dal sindaco, anche se nonpu confermare che il fermo sia legato all'incendio.

Il rogo, attivo da ore nell’area di Cuslone, continuerà a essere sorvegliato costantemente per scongiurare possibili rischi per le abitazioni a valle. L’amministrazione comunale invita la popolazione alla massima cautela in attesa di ulteriori sviluppi.