 / Cronaca

Cronaca | 06 gennaio 2026, 17:27

Incendio in un bosco sopra Crevoladossola, fiamme visibili da lontano FOTO E VIDEO

Rogo in località Cuslone: vigili del fuoco e squadre AIB al lavoro, il sindaco sul posto

Un incendio  è divampato in un bosco nel primo pomeriggio sopra Crevoladossola, in località Cuslone, in un’area compresa tra Simbo e Cuslone. Le fiamme, ben visibili anche a distanza, hanno reso necessario l’immediato intervento dei Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di contenimento del rogo.

Sul posto sono operative anche le squadre AIB di Crevoladossola, Masera, Varzo e della Valle Antigorio. Al momento non sono ancora noti né l’estensione dell’incendio né le cause che lo hanno originato; la situazione resta in evoluzione.

Presente sul luogo anche il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni, che ha spiegato: «Le fiamme si trovano a circa 300 metri dalle abitazioni; se l’incendio dovesse salire verso la colmine, ci sono altre case». Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore