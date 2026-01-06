Incendio in un bosco sopra Crevoladossola, fiamme visibili da lontano FOTO E VIDEO

Un incendio è divampato in un bosco nel primo pomeriggio sopra Crevoladossola, in località Cuslone, in un’area compresa tra Simbo e Cuslone. Le fiamme, ben visibili anche a distanza, hanno reso necessario l’immediato intervento dei Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di contenimento del rogo.

Sul posto sono operative anche le squadre AIB di Crevoladossola, Masera, Varzo e della Valle Antigorio. Al momento non sono ancora noti né l’estensione dell’incendio né le cause che lo hanno originato; la situazione resta in evoluzione.

Presente sul luogo anche il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni, che ha spiegato: «Le fiamme si trovano a circa 300 metri dalle abitazioni; se l’incendio dovesse salire verso la colmine, ci sono altre case». Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.