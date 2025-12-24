Il messaggio di auguri del sindaco Ferroni

Il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni, rivolge un messaggio di auguri alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie. Queste le sue parole:

“Care concittadine e cari concittadini,

in occasione del Natale desidero rivolgere a ciascuno di voi e alle vostre famiglie un sentito augurio a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale.

Questo periodo dell’anno ci invita a rallentare e a ritrovare il valore delle relazioni, della solidarietà e del senso di comunità che rendono Crevoladossola un luogo speciale in cui vivere. È proprio grazie allo spirito di collaborazione, all’impegno quotidiano dei cittadini e delle nostre associazioni, che la nostra comunità continua a crescere e ad affrontare con fiducia le sfide future.

Con l’auspicio che questi giorni siano portatori di serenità, speranza e rinnovata energia, rinnovo l’impegno della nostra amministrazione a lavorare con responsabilità e dedizione per il bene comune.

A voi e ai vostri cari, i miei più sinceri auguri di salute, pace e prosperità”.

Il Sindaco

Giorgio Ferroni