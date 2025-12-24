 / Crevoladossola

Crevoladossola | 24 dicembre 2025, 14:50

Il messaggio di auguri del sindaco Ferroni

"Grazie allo spirito di collaborazione la nostra comunità continua a crescere e ad affrontare con fiducia le sfide future"

Il messaggio di auguri del sindaco Ferroni

Il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni, rivolge un messaggio di auguri alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie. Queste le sue parole:

“Care concittadine e cari concittadini,
in occasione del Natale desidero rivolgere a ciascuno di voi e alle vostre famiglie un sentito augurio a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale.

Questo periodo dell’anno ci invita a rallentare e a ritrovare il valore delle relazioni, della solidarietà e del senso di comunità che rendono Crevoladossola un luogo speciale in cui vivere. È proprio grazie allo spirito di collaborazione, all’impegno quotidiano dei cittadini e delle nostre associazioni, che la nostra comunità continua a crescere e ad affrontare con fiducia le sfide future.

Con l’auspicio che questi giorni siano portatori di serenità, speranza e rinnovata energia, rinnovo l’impegno della nostra amministrazione a lavorare con responsabilità e dedizione per il bene comune.

A voi e ai vostri cari, i miei più sinceri auguri di salute, pace e prosperità”.

Il Sindaco

Giorgio Ferroni

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore