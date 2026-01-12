Aci Vco chiude il 2025 da record: servizi, sport e inclusione al centro dell’attività

Un 2025 da record per l’Automobile Club Verbano Cusio Ossola, che archivia l’anno con numeri in crescita e un’attività intensa su più fronti, confermando il proprio ruolo di riferimento per automobilisti, cittadini e territorio.

I soci hanno superato quota 5.800, tra tutte le tipologie di tessere, mentre le licenze sportive auto e karting hanno raggiunto circa 970 unità. Particolarmente significativo il dato sui servizi: quasi 5.900 pratiche gestite, di cui oltre 1.800 legate al servizio patenti, a testimonianza della fiducia dei cittadini e dell’efficienza della struttura Aci sul territorio del VCO.

Oltre all’attività istituzionale e ai servizi, l’ente ha consolidato il proprio impegno sul piano sociale, educativo e culturale. Il presidente di Aci VCO Peppe Zagami ha rappresentato l’associazione a Roma durante le celebrazioni per i 120 anni dell’Automobile Club d’Italia, partecipando all’udienza con Papa Francesco e all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, momenti di alto valore simbolico che hanno ribadito il ruolo dell’ACI come presidio di legalità e promozione della sicurezza stradale.

Sul fronte dell’inclusione, Aci VCO ha partecipato a un convegno alla Camera dei Deputati su disabilità, mobilità e sport e ha organizzato iniziative come Happy Rally Day, giunto alla quarta edizione a Piedimulera, dove motori e solidarietà hanno coinvolto persone con disabilità in una giornata di festa.

Importante anche il lavoro di educazione stradale, con corsi nelle scuole del territorio e iniziative per i giovani prossimi alla patente, tra cui il convegno “Graffiti dell’anima” a Omegna, rivolto agli studenti delle superiori.

Lo sport automobilistico è stato un altro punto di forza del 2025: lo Slalom dell’Ossola ha ottenuto validità regionale, mentre il Rally delle Valli Ossolane è stato confermato come prova del Campionato Italiano Rally. Notevole attenzione è stata riservata anche al motorismo storico, con eventi come Ruote nella Storia a Baveno e la collaborazione alla Stresa Classica, concorso di eleganza per auto storiche che richiama equipaggi da tutta Italia e dalla Svizzera.

"I numeri confermano che siamo sulla strada giusta – commenta il presidente Peppe Zagami – ma il valore più importante è quello sociale: servizi efficienti, sicurezza, attenzione ai giovani, inclusione e sport sono le direttrici su cui continueremo a investire anche nel 2026. Ringrazio delegazioni, agenzie Sara, tutti i dipendenti e in particolare il direttore Francesco Munno. Ci attendono nuove sfide, e siamo pronti a fare ancora di più per la nostra comunità".