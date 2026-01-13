Feriolo, Cannobiese e Dormelletto: 15 gol in tre

Quindici gol in tre. Feriolo, Dormelletto e Cannobiese iniziano l’anno calcistico con una cinquina rifilata rispettivamente a Sizzano, Omegna e Varzese.

In tutto la prima giornata di ritorno vede realizzare 24 reti, tenendo conto che tre partite sono state rinviate per neve.

Il Feriolo (5-2 al Sizzano) riparte da dove aveva finito l'anno: vincendo. Le 5 reti portano la squadra di Pissardo a toccare quota 46 gol fatti ma soprattutto a ribadire che era e resta la regina del torneo. Il Sizzano si arrende alle reti di Zonca, Elca e alla tripletta di Lipari. I gol di Medina e Ardizzoia redono meno amara la sconfitta novarese.

Senza pietà anche il Dormelletto, che si candida ad essere la mina vagante della Prima Categoria. Giocava al ‘Liberazione’ di Omegna, ma non ha avuto problemi reverenziali e per l’Omegna è stata notte fonda. Il 5 a 0 degli ospiti porta il segno di Harka, Dapena, Capacchione e Sacco; chiude un’autorete omegnese. Un brutto scivolone per l’Omegna, che già aveva perso 4 a 0 contro l’Esio.

Anche la Cannobiese vince a suon di gola contro la Varzese. Baffari, Zanni e una tripletta di Progni affondano gli ossolani, che ormai non vincono da sei partite e incassano il quinto ko in campionato. In gol per i granata va Daoro.

La partita salvezza tra Carpignano e Agrano va ai novaresi. I cusiani non riescono a far punti salvezza. La rete granata è di Ardizzoia ma i padroni di casa segnano con Maio e Seidita. Novaresi che escono dalla zona play out, cusiani che restano tristemente sul fondo.

Successo per il Bagnella (2-1) che mette sotto il Romagnano. E resta la squadra che ha perso di meno: 2 sole sconfitte in 16 turni. Per i cusiani la doppietta di Cabrini (che sciupa anche un rigore), la rete del Romagnano è di Pastore. Gli ospiti restano in zona calda dopo i quattro punti colti nelle ultime due dell'andata.

Non si sono giocate Virtus Villa-Cameri; Quaronese-Momo; Esio Verbania-Vogogna.

Classifica: Feriolo 37, Momo 30; Dormelletto 29; Bagnella 28; Virtus Villa 26; Omegna 24; Varzese 23; Cannobiese 22; Quaronese 21; Sizzano 18; Carpignano 16; Cameri 15; Romagnano 14; Vogogna 13; Esio 11, Agrano 9.