 / Sport

Sport | 09 gennaio 2026, 20:43

Colpo di mercato per la Juve Domo: Fabio Orlando rinforza l’attacco

Il classe ’93 arriva dalla Vergiatese. Trequartista e seconda punta con grande esperienza tra Serie D e C2

Colpo di mercato per la Juve Domo: Fabio Orlando rinforza l’attacco

Colpo di mercato di spessore dall’Eccellenza lombarda. Fabio Orlando, classe 1993, è ufficialmente un nuovo rinforzo per il reparto offensivo della Juve Domo. Il giocatore arriva dalla Vergiatese, dove aveva iniziato l’attuale stagione.

Trequartista e seconda punta, Orlando porta con sé un bagaglio di grande esperienza nei campionati nazionali e regionali. In passato ha infatti vestito le maglie di BavenoStresa, Bellinzago e Borgomanero in Eccellenza, oltre a collezionare circa 200 presenze in Serie D.

Nel suo curriculum figura anche un importante trascorso tra i professionisti, con 35 presenze in C2, a conferma di un profilo di assoluto valore e affidabilità.

Un innesto che alza il tasso tecnico e di esperienza della squadra, pronto a dare il proprio contributo già dalle prossime gare.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore