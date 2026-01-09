Colpo di mercato per la Juve Domo: Fabio Orlando rinforza l’attacco

Colpo di mercato di spessore dall’Eccellenza lombarda. Fabio Orlando, classe 1993, è ufficialmente un nuovo rinforzo per il reparto offensivo della Juve Domo. Il giocatore arriva dalla Vergiatese, dove aveva iniziato l’attuale stagione.

Trequartista e seconda punta, Orlando porta con sé un bagaglio di grande esperienza nei campionati nazionali e regionali. In passato ha infatti vestito le maglie di BavenoStresa, Bellinzago e Borgomanero in Eccellenza, oltre a collezionare circa 200 presenze in Serie D.

Nel suo curriculum figura anche un importante trascorso tra i professionisti, con 35 presenze in C2, a conferma di un profilo di assoluto valore e affidabilità.

Un innesto che alza il tasso tecnico e di esperienza della squadra, pronto a dare il proprio contributo già dalle prossime gare.