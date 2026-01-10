L'Esio sul cammino salvezza del Vogogna

Ricomincia da Sizzano la marcia del Feriolo, che dall’alto dei suoi 34 punti domina il girone A di Prima Categoria. Chiuso con 10 vittorie, 4 pari e una sola sconfitta il girone di andata, l’undici di Pissardi scende nel novarese per riconfermare il primato. In casa di un Sizzano (18) che cerca ancora punti per restare fuori dalla bolgia del fondo classifica.

La rivale Momo gioca a Quarona. Nove punti separano le due formazioni: 30 i novaresi, 21 i valsesiani, che però hanno la miglior difesa del girone (16 gol subiti) dietro solo a Bagnella e Feriolo.

Sfida ‘calda’ tra Omegna (24) e Dormelletto (26), che hanno perso solo 3 partite. La vittoria per entrambe vale la zona play off , dopo un girone di andata positivo.

La Virtus Villa (25) riceva il Cameri (15). Biancocelesti che hanno chiuso bene l’andata, novaresi che navigano al limite dalla zona play out e che sono una delle formazioni che ha colto meno vittorie: solo 3.

Il Bagnella (23) se la vede col Romagnano (14). I cusiani vantano la miglior difesa del girone (13 reti subite) , i novaresi la peggiore (38) e sono la squadra che ha fatto meno pareggi (2).

La Varzese (23) scede a Cannobio. Partita aperta con gli ossolani che hanno chiuso l’andata in buona posizione come pure la Cannobiese (19). All’andata i lacuali espugnarono il terreno divedrino!

Sfide salvezza tra Carpignano-Agrano e Esio Verbania-Vogogna.

Nella prima i granata cusiani (9) cercano quei tre punti necessari a stare nel gruppo play out e non farsi staccare troppo, ma i novaresi hanno la stessa esigenza (13). Sono tra le squadre che hanno vinto meno nell’andata.

Stesso discorso per Esio-Vogogna. Staccate di due soli punti in classifica : 9 i verbanesi, 11 gli ossolani.