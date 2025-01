La situazione giovanile del Vco raccolta in una indagine

L’associazione 21 Marzo organizza, per martedì 21 gennaio alle 18.00 alla Casa della Resistenza, un incontro pubblico per la presentazione dei risultati dell’indagine sulla situazione giovanile nel Vco. La conferenza è preceduta, alle 16.00, da un workshop introduttivo rivolto a enti e operatori.

Grazie al supporto della Fondazione con i Bambini e della Fondazione Comunitaria Vco Ente Filantropico, e alla collaborazione delle scuole aderenti e dei partner di Comunità Educante Vco, a maggio 2024 l’organizzazione Codici Ricerca e Intervento ha condotto un’indagine rivolta a tutti i giovani della nostra provincia. Lo studio ha analizzato aspetti fondamentali della loro vita, come il benessere mentale e scolastico, la partecipazione giovanile, il rapporto con i genitori e il mondo adulto, le possibilità di trasporto. L’indagine, che ha raccolto le risposte di 1866 giovani tra gli 11 e i 19 anni, mirava a mappare i loro bisogni e desideri.

L’evento del 21 gennaio sarà l’occasione per condividere i risultati emersi e per riflettere insieme su come tradurli in azioni concrete. Sono invitati tutti i soggetti che si occupano di educazione e di giovani sul nostro territorio: referenti e professionisti di enti pubblici, privati e del terzo settore attivi in ambito educativo, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e decision makers, insegnanti, youth workers, genitori, e tutti i cittadini interessati.

L’evento sarà preceduto, alle 16.00, da un incontro rivolto agli operatori attivi in ambito educativo per rispondere alla domanda “Che cos’è una Comunità Educante?”. A raccontarlo sarà “N.o.e. Nuovi Orizzonti Educativi”, la comunità educante del quartiere Barriera di Milano da Torino, che condividerà la propria esperienza e illustrerà come una comunità educante può operare efficacemente e mantenersi nel tempo.

Per partecipare ad uno o a entrambi gli incontri è consigliata la prenotazione tramite l’apposito modulo online.