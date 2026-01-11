Prima Categoria, Feriolo cala la cinquina a Sizzano e resta in vetta

Continua la corsa in testa del Feriolo, che espugna Sizzano con un netto 5 a 2. Pesante stop invece per l’Omegna, sconfitto in casa 0-5 dal Dormelletto Comignago. In alto sorride anche la Cannobiese, che supera la Varzese 5-1. Successo interno per il Bagnella, che batte il Romagnano 2-1. Nella parte bassa, colpo del Carpignano, che regola l’Agrano 2-1. Tre gare non si sono giocate e risultano rinviate: Esio Verbania–Vogogna, Virtus Villadossola–Cameri e Quaronese–Momo.