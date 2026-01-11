 / Sport

Sport | 11 gennaio 2026, 18:42

Prima Categoria, Feriolo cala la cinquina a Sizzano e resta in vetta

Vittoria larga anche per la Cannobiese, Bagnella ok. Rinviate Esio Verbania-Vogogna, Virtus Villadossola-Cameri e Quaronese-Momo

Prima Categoria, Feriolo cala la cinquina a Sizzano e resta in vetta

Continua la corsa in testa del Feriolo, che espugna Sizzano con un netto 5 a 2.  Pesante stop invece per l’Omegna, sconfitto in casa 0-5 dal Dormelletto Comignago. In alto sorride anche la Cannobiese, che supera la Varzese 5-1. Successo interno per il Bagnella, che batte il Romagnano 2-1.  Nella parte bassa, colpo del Carpignano, che regola l’Agrano 2-1. Tre gare non si sono giocate e risultano rinviate: Esio Verbania–Vogogna, Virtus Villadossola–Cameri e Quaronese–Momo.

r.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore