Frena la Juventus Domo, buon pari per l'Ornavassese

Il Casale se ne va, la Juventus Domo frena. Questo il ritornello della prima di andata in Promozione, dove i casalesi piegano l’Arona, mentre la Juventus Domo pareggia a Novara. Sette ora i punti tra le prime due del girone. Mentre la Dufour Varallo si avvicina agli ossolani vincendo a Piedimulera.

La 16° giornata è dunque pro Casale. Al quale basta la rete di Vergnasco per piegare un coriaceo Arona, che ha tenuto bene il campo.

In quel di Novara invece la Juventus Domo si ferma sullo 0 a 0, risultato che aveva fatto solo col Casale, perché i granata di Nino erano sempre andati in gol sinora. Punto prezioso per la Union che naviga in fondo alla classifica.

Bene l’Ornavassese, che in 10 resiste a Ivrea portando via un pari prezioso (1-1). Tutto nel primo tempo con i padroni di casa in gol e Garoni che pareggia. Poi nella ripresa l’espulsione di Elca ma la truppa di Fusè tiene e si porta via un buon punto.

Cade ancora il Piedimulera che in casa cede alla Dufour Varallo. Sesiani in gol con Repossini e doppietta di Maiello, ossolani che accorciano con Vadalà. Per la squadra ossolana la classifica si fa difficile poiché l’Orizzonto Canavese – prima squadra fuori dai play out – è adesso a 5 punti.

Male anche il Gravellona San Pietro che non si schioda dall’ultimo posto. Combatte ma perde in casa contro Lupetti Bianchi Trino per 1 a 3: la rete dei padroni di casa è di Cervini.

Gli altri risultati: Gattinara-Banchetta Colleretto 3-4; Ceversama-Quincitava 0-1; Orizzonti canavese-Virtus Vercelli 1-1.

Classifica: Casale 42; Juventus Domo 35; Dufour Varallo 32; Quincitava 30; Lupetti Trino, Banchette Colleretto 25; Gattinara 24; Arona 22; Ivrea 21; Ornavassese 20; Orizzonti Canavese 18; Virtus Vercelli 16; Ceversama 15; Piedimulera 13; Union Novara 12; Gravellona 3.