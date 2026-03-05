"Dar vita alla vita": un inno alla forza nella giornata internazionale della donna

Una serata dedicata alla forza della vita, al valore della solidarietà e alla cultura del dono. È questo il significato dell’iniziativa “Dar vita alla vita”, in programma domenica 8 marzo alle 21.00 all’auditorium delle scuole Floreanini di Domodossola, organizzata dalla Pro Loco di Domodossola in occasione della Giornata internazionale della donna.

Protagonisti della parte musicale saranno Michele Guaglio ai footdrums, Lorenzo Blardone al pianoforte e Giulia Sallustio alla voce, giovani artisti chiamati ad accompagnare un momento di riflessione che intreccia musica e testimonianza. Ospite della serata sarà infatti Cristina Zambonini, presidente dell’associazione Cuori 3.0, realtà impegnata nella sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti.

"Una serata per noi davvero importante l’8 marzo in auditorium Floreanini – sottolinea la presidente della Pro Loco Domodossola Vanda Cecchetti –. La Pro loco Domodossola vuol dedicare questo anno, che propone importanti anniversari, alle pagine più belle della nostra storia. Lavoreremo soprattutto su esempi di storia e arte in Italia e nell’Ossola, racchiusi tra il Cantico delle Creature e l’insediamento dell’Assemblea Costituente, senza trascurare altri aspetti".

Tra queste pagine, evidenzia Cecchetti, rientra pienamente la tradizione solidale del territorio ossolano. "Tra le più belle pagine delle Valli Ossolane trova sicuramente posto la generosa sensibilità della popolazione nei confronti di ogni azione di solidarietà, compresa la donazione. Le nostre valli sono sempre collocate, statisticamente, ai vertici delle classifiche internazionali per disponibilità alla donazione di organi".

Proprio da questa consapevolezza nasce l’iniziativa. "Quando voci autorevoli hanno segnalato un calo di attenzione nei confronti del tema dei trapianti – prosegue – abbiamo pensato di testimoniarne l’importanza attraverso l’incontro con una storia che possiamo sicuramente scrivere tra le più belle pagine dei nostri giorni".

La storia è quella di Cristina Zambonini, originaria di Domodossola, che oggi vive e lavora a Milano, che ha affrontato due trapianti di cuore: il primo nel 2006, dopo l’improvvisa comparsa di una cardiomiopatia dilatativa, e il secondo nel febbraio 2017 a causa di un rigetto cronico. Da quell’esperienza è nata, insieme a sei amiche, l’associazione Cuori 3.0, fondata nel dicembre dello stesso anno con l’obiettivo di restituire, attraverso l’impegno sociale, la gratitudine ricevuta grazie alla donazione.

Il nome dell’associazione richiama simbolicamente il “terzo cuore” che oggi batte dentro Cristina e rappresenta un approccio innovativo alla sensibilizzazione: parlare di trapianto anche fuori dai contesti tradizionali, raggiungendo un pubblico più ampio, creando reti di supporto tra pazienti e sostenendo concretamente i centri trapianto italiani attraverso raccolte fondi e progetti dedicati. In questi anni Cuori 3.0 ha operato su tutto il territorio nazionale, collaborando con ospedali e associazioni impegnate nel settore e promuovendo incontri, campagne e testimonianze pubbliche. Per la sua determinazione e l’impegno civile, Cristina Zambonini ha ricevuto nel 2021 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

"A lei sarà dedicato il momento musicale curato da giovani e raffinati artisti – conclude Cecchetti – Una bella serata, un inno alla forza e alla vita nel giorno internazionale della donna. Grazie anche agli amici dell’Aido per la partecipazione".