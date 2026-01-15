Cosasca e Trontano in lutto per la scomparsa di Italo Rondoni, “Baldo”

Cordoglio a Cosasca e Trontano per la morte di Italo Rondoni, conosciuto da tutti con il soprannome di “Baldo”, scomparso all’età di 79 anni dopo una breve malattia.

In pensione da alcuni anni, Italo è stato per lungo tempo un punto di riferimento per molti compaesani grazie alla sua attività di lattoniere e idraulico. Era infatti uno dei pochi nella frazione di Cosasca a svolgere questa professione e numerosi abitanti si sono affidati a lui per la posa di canali di gronda e per l’installazione di impianti idraulici e di riscaldamento nelle proprie abitazioni.

Raggiunta la pensione, Rondoni si era dedicato con passione anche all’agricoltura. Persona allegra e gioviale, amava la compagnia e, soprattutto d’estate, la pergola della sua casa diventava spesso un luogo di ritrovo per gli amici di Quarata, tra una merenda, un brindisi e qualche chiacchiera in amicizia.

I funerali sono stati celebrati questa mattina da don Paolo Cavagna nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Italo lascia Angela, il figlio Andrea con Rosalba, i nipoti Beatrice e Davide, la sorella Emma, oltre a parenti e amici.